對綠營議員批林佳新稱台中農民苦哈哈，台中市長盧秀燕15日表示，對選舉議題，她謹守分寸，不會在議會答覆。（盧金足攝）

代表國民黨參選立委第一選區的林佳新，15日在議會成為民進黨炮轟的箭靶。（盧金足攝）

國民黨參選立委第一選區的「最強菜販」林佳新呼籲停止政治語言，專心問政，議員作秀不要做過頭。（盧金足攝）

民進黨台中市議員15日在議會質詢時，批評挺韓的「最強菜販」林佳新，在臉書PO文稱台中農產品行銷不利，打臉市長盧秀燕農產品賣的好，但農民生活苦哈哈，盧表示，對選舉議題，她謹守分寸，不會在議會答覆。對此，林佳新跑行程時獲悉，隔空嗆綠營議員政治炒作和轉移焦點，作秀不要做過頭。

市議員施志昌、黃守達表示，林姓候選人說台中市甲安埔農民苦哈苦哈哈，這不是打臉市府團隊農業行銷，質疑除了八成推銷中國市場但無實際效益外，品牌行銷也僅僅是使用標章缺乏特色。

施志昌說，有名國民黨台中立委參選人在臉書貼文直指「

甲安埔地區，許多農民苦不堪言，二期稻作、芋頭、火龍果與各種農產品辛勤耕種，都不能得到相對回報」，這豈不是打臉台中市政府？台中市政府說自己做得非常好，需不需要出來反駁或澄清？

盧秀燕強調，台中市府謹守份既不談論政治問題，農業局長蔡精說，農業局會保障農民兩成利潤，若低於兩成會有相關機制。

「這不是政治問題，而是關於農民的生計問題！」施志昌表示，從專案報告看到三個問題，台市最大宗外銷的仍是柑橘、百合花、文心蘭等等，其餘農產品項銷售佔比極少；「

台中市優質農特產品標章」品牌特色不足，無助行銷。

民進黨議員認為，紅龍果有拓展外銷，可是銷量仍是很少

，台中市紅龍果年產量2247公噸，卻只外銷6公噸，且而專案報告超過八成的行銷方案都是以中國為主要市場，實際僅占外銷金額的三分之一，且品項一樣不出茂谷柑與椪柑。

施志昌表示，甲安埔的芋頭今年產量多但價格差，內外銷量也很少，他與立法院副院長蔡其昌幫忙引薦企業與學校來幫忙採購芋頭，來為芋農短期紓困，台中市農產品外銷還是著重在既有的特定品項，其他農產品遇上盛期產銷失衡的風險仍是較大。

對於農產行銷，蔡強精指出，農產品價格都維持在二成利潤，只要低於二成利潤，市府就會介入，加強行銷、加工及外銷，讓價格穩定提升，台中絕對照顧農民。

林佳新人在基層拜票，卻變成台中市議會質詢箭靶，他在受訪時表示，他聽到施志昌議員對盧秀燕市長的質詢，認為就是政治炒作和轉移焦點，問題是掌握在農委會，農民辛勤無法得到相對回報，再努力也是比台灣一般價格好而已。

對被議員指發文打臉盧秀燕，林佳新強調，農委會主委陳吉諒天天說大補助大灑幣，「這是不是也在打臉前任農委會主委林聰賢和小英」，蔡總統外銷不是說成績亮眼，不是說創下新高，為何還要補助與灑幣？

林佳新表示，如果立法院副院長蔡其昌，若針對交通和觀光不足在爭取補助，是不是也在打臉前台中市長、現任交通部長林佳龍努力不夠，「這不是政治炒作什是政治炒作」，呼籲停止政治語言，專心問政，如何幫助農民，得到增加的實質收益，這才是真正的問題，議員作秀不要做過頭。

(中時 )