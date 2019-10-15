國民黨總統參選人韓國瑜今天正式請假投入總統大選，針對國民黨主席吳敦義不擔任韓的競選總部主委，前新北市長朱立倫今天下午表示，若吳敦義能擔任競總主委或者重要職務，對於整個競選總部的領導，一定會有非常正面的幫助。

韓國瑜的競總人事布局逐一就定位，但競總總部主委仍然懸缺，國民黨主席吳敦義以同時要替立委輔選為由，指自己不方便擔任競總主委，但願意當名譽理事，已指派黨副主席兼秘書長曾永權擔任競選總部總幹事。

對此，前新北市長朱立倫下午出席「域見：孩子的心視界」美力台灣3D成果展發布會前受訪表示，目前還有一段時間，等韓國瑜親自邀請協調。除了吳敦義之外，有無推薦適當人選當競總主委？朱說，不管吳主席，或者很多黨內先進，韓市長都會考量。

朱立倫補充，相信大家最後都會來幫忙，每個人要扮演什麼樣的角色，關鍵還是韓國瑜做最後安排與決定，大家都可以各自方式來配合。詢及2016年擔任黨主席的朱立倫也未擔當時任總統候選人洪秀柱的競總主委的考量點，朱略為語塞後說，「情況不同，現在已經是10月，當時還沒有討論到主委的情況」。

至於民進黨高雄市議會黨團要求韓國瑜要捐出請假期間支領的薪資，朱立倫說，相信韓市長會不支薪或者捐贈薪水。

韓國瑜在北、中、南設立競選辦公室，競選總部設在高雄，選戰布局是否多頭馬車？朱立倫指出，韓市長本來就是非典型的政治人物，相信他有很多新的創意與想法。

他說，競選總部設在高雄也非常好，能夠讓中南部支持者感到士氣大增，相信最重要的是凝聚大家的共識與提振士氣，這段期間不要再有任何內鬨，未來選戰主軸非常明確，一步一腳印就能爭取勝選。

藍軍期盼郭台銘站台，恐陷韓國瑜難堪，朱立倫認為不該以此角度視之，畢竟現在總統候選人只有韓國瑜一個人，而郭董或其他人並沒有參與總統大選，能多幫國民黨候選人都是好事。

＃2020大選 ＃韓國瑜 ＃朱立倫 ＃吳敦義 ＃郭台銘

(中時 )