除了近期執行的「靜城專案」外，警察局多年來都積極配合台中市環保局及交通部公路總局台中監理所執行「環、警、監」聯合稽查，強化防制能量。（台中市警察局提供／台中馮惠宜傳真）

台中市警察局今年8月開始執行「靜城專案」，執行2個多月，取締到1萬3312件超速違規，並有蒐證到401部噪音車輛，台中市警察局也將審視蒐證影音資料後，通知車主到指定地點接受檢驗。

台中市警察局今年8月開始執行「靜城專案」，各分局全部「動起來」共同防制噪音及超速車輛，不僅在每天深夜至凌晨使用「移動數位式雷達測速照相結合噪音偵測器設備」逐一偵測行經之車輛，更針對噪音改裝車輛蒐證送交環保局通知檢驗。

經統計台中市政府警察局8、9月份靜城專案執行成果，除了取締到1萬3312件超速違規，並有蒐證到401部噪音車輛，這些噪音車輛後續會由臺中市政府環保局再次審視蒐證影音資料後，通知車主到指定地點接受檢驗。

除了近期執行的「靜城專案」外，警察局多年來都積極配合台中市政府環保局及交通部公路總局台中監理所執行「環、警、監」聯合稽查，強化防制能量，統計每年約攔檢台400台噪音車輛當場檢驗，不符合規定者立即依噪音管制法開罰，讓噪音車輛無所遁形。

台中市政府警察局局長楊源明特別呼籲，據110報案及1999話務中心案件分析，在多數民眾的觀念中會將噪音車與飆車畫上等號，實際上車速與音量並非絕對相關，且車輛出廠時都必須通過噪音檢測，會導致噪音的原因往往都是駕駛人刻意改裝，或是在道路上拉高引擎轉速所致；噪音改裝車嚴重影響民眾安寧，警察局將持續以高強度、高密度的方式執行「靜城專案」進行防制及取締，也呼籲民眾如有發現疑似噪音車輛在路上出沒，得在第一時間蒐證後向環保局檢舉。

(中時 )