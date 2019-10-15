可以發現一個有趣的現象，中美貿易戰開打以來，西方媒體如彭博社（Bloomberg）、紐約時報（The New York Times）等普遍擔憂貿易戰對美國自身的衝擊，以及譴責川普（Donald Trump）挑起麻煩等等，這些主流西方媒體底下的評論亦是如此──雖認為中國損傷大，但更擔憂長此以往下的美國經濟。

但在台灣主流輿論場中，「中美貿易戰，中國完蛋」等論調不斷，「中國完蛋」的觀點甚至比美國輿論還要堅定與熱衷。

當然，中美在現階段達成的暫時協議，兩個大國之間又競又合的態勢明顯，台灣輿論亦無法忽視這一點，所以除了「中國完蛋」的論調之外，也出現其他聲音。在大陸媒體語境中，對於「台灣一面倒站隊美國」的情況一般認為是「蔡英文的戰略失誤」（極端者會用「崇洋媚外」觀點簡單視之），而台灣則普遍認為站隊美國是「沒有選擇的選擇」。

為何如此？

此次台灣大選，除了亡國感對決發大財之外，還有人說是親中親美之爭。但現實是，台灣沒有一任總統敢不「親美」，這是歷史因素、是政治因素，但更是台灣社會在這時代下的一廂情願。

先看一下蔡英文在日前雙十慶典上的講話，「中國崛起與擴張，以威權體制、結合民族主義和經濟力量，挑戰自由民主的價值和世界秩序」，而台灣是「守護民主自由的第一道防線」。蔡政府上任後不久兩岸冷凍，執政團隊立刻開始強化一個概念：現在情況並非台灣執政者的錯，而是中國崛起之下的必然，中國崛起下「世界」都會受到衝擊，所以台灣需要拉攏這些「一同受到衝擊」的民主小夥伴。

中美貿易戰，就是一個鐵證。

接著，因為中共將開始探討「兩制台灣方案」，蔡政府立刻將兩岸關係上升到「守護中華民國主權與一國兩制」這兩種選擇，而要選前者，就要選民進黨；選韓國瑜，就是選擇後者。在民進黨的選舉戰術下，這簡單的「選擇題」一下就根植在台灣人民心中。

而天助蔡英文的是，香港抗議爆發，民進黨的這些說法，在台灣人心中無疑得到印證。台灣社會知道，比實力，台灣現在與中國大陸相差太遠，唯一能幫助台灣「免於像香港那樣被一國兩制」的，就是中美對抗，美國把中國「拉下去」──如同昔日美國對抗蘇聯那樣。

台灣政府於是不斷對內宣揚「與西方世界一起抵禦中國」這種「冷戰時期的語言」，台灣社會主流輿論認為，除了中美對抗之外，也別無他法。 所以，在中美貿易戰中，台灣輿論形成了一個奇妙的局面，連美國不少輿論都反對貿易戰、害怕拖累美國自己，雖然有不少闡述中國經濟受挫的新聞，但「中國會因為貿易戰完蛋」的評論其實非常非常少。台灣輿論反而加油助興，大唱「完蛋」。

若真「中國完蛋」，將牽動全球經濟，對台灣經濟怎會有好處？這個，現在台灣社會無法想，反正「台灣經濟就這樣了」。

守護民主自由、守護台灣主權、貿易戰，這些屬性完全不同的東西就這樣攪在一起，成為民進黨的選票提款機。只能說，此次大選，蔡英文確實占了「天時地利」。

(中時電子報)