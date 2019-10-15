嘉義縣沿海傍晚時分，夕陽餘暉倒映在海平面，如此美景卻很少人知道。（蔡伊倫提供／張毓翎嘉義傳真）

東石鄉副瀨村新結莊的沙灘有許多海洋垃圾。（蔡伊倫提供／張毓翎嘉義傳真）

不僅有廢蚵棚解體的竹子，還有許多碎玻璃瓶、保麗龍浮具等。（蔡伊倫提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣沿海傍晚時分，夕陽餘暉倒映在海平面，海上有許多蚵棚林立，絕美夕陽染紅雲彩，與蚵棚、漁船相映成趣，如此美景卻很少人知道；在東石鄉副瀨村開設乾燥花店的青年蔡伊倫，認為家鄉美麗的沙岸長年被破壞，感到相當不捨，故決定用行動來倡導沿岸環境的嚴峻，19日將舉辦淨灘活動，盼更多民眾能共襄盛舉，共同來維護海岸清潔。

蔡伊倫指出，因為自身創作緣故，很多素材需取自大自然的遺骸，像是貝殼及漂流木枝，但尋找的過程中，必須小心翼翼地行走，因為不僅有廢蚵棚解體的竹子，還有許多碎玻璃瓶、保麗龍浮具等，一不小心就會刮傷，整個沙灘環境凌亂到無法安全地停留過久，2年前剛從北部回來，才發現家鄉沿海環境已遭嚴重破壞。

蔡伊倫表示，除了大家所熟悉的東石漁人碼頭外，其實很多人都忽略了周圍最近又最美的海岸，她認為不該因人煙稀少，就需如此被破壞，得好好保護自然環境帶給我們的美好，19日將於副瀨村新結莊東石水產動物疾病檢驗中心旁的海灘舉行「自己的家鄉自己清，你不清誰來清！」淨灘活動，活動詳情可搜尋「那間賣魚的花店」臉書社團。

嘉義縣政府農業處漁業科長張建成說，很感動有居民自發性淨灘，縣府會配合一起回收廢棄蚵棚，此外，他也呼籲仍使用傳統保麗龍的蚵農要盡快更替，最新型環保浮具及管材資訊，可至嘉義縣政府農業處網頁查詢，或洽縣府漁業科05-3620123＃377。

(中時 )