《我現在要出征》歌曲下方留言。（圖／翻攝自YouTube）

高唱「我現在要出征」韓國瑜宣布請假拚選戰

今日（15）高雄市長韓國瑜親口向海內外各地宣布，他將請假全心全力拚總統大選，更現場唱起軍歌《我現在要出征》，讓現場韓粉情不自禁開口跟唱，場面沸騰。這首歌，被韓粉奉為《夜襲》後新金曲；YouTube歌曲影片，瞬間被韓粉灌爆，更有人大喊：「韓總要出征了，快跟上！」

高雄市長韓國瑜結束市政會議後，韓率市府團隊在鳳山行政中心的戶外中庭，向市民朋友正式宣布，「我從明天開始全心全力投入總統大選」，在場加油、支持從不間斷，還有市民舉牌「從高雄出發、為台灣而戰」；韓最後領唱軍歌《我現在要出征》，象徵他從南方出發正式啟動。

這首《我現在要出征》，被韓粉奉為《夜襲》後又一金曲！眾人灌爆YouTube歌曲影片，紛紛留言：「要紅了，韓總統今天唱了」、「韓總統，我們跟著你出征」、「號角響起，這歌要紅了，韓市長加油」、「我現在要出征！全力支持韓國瑜!」「因為今天韓市長唱過特別來找的+1」、「我是退役老兵卻不曾完整唱過，為韓市長而來，再聽一曲」、「韓總統宣示了！庶民全都跟上了！」「韓總要出征了，快跟上！」

也有網友回應：「倘敵人冥（民）進黨不來欺負高雄人，韓市長怎會離開高雄人？但國內人民都要靠韓市長保護，所以韓市長要出征，就因為這緣故」、「哭著唱完，又唱了二遍！」「有詔討賊，出征！」

LIVE／韓國瑜媒體聯訪

(中時電子報)