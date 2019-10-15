近來總統蔡英文的論文門引發風波外，連蔡在妞約的律師執照都遭到質疑，對此，總統府發言人透過臉書表示，這是一則典型的假訊息！並表示蔡的律師資格遭停是因為未繳兩年一次的登錄費用，所以資格被暫停。

臉書「總統府發言人」發文表示，這兩天有一則打著『蔡英文紐約律師資格遭停權 原因竟是不道德或未遵守規則！』名義的訊息被有心人到處傳，想要藉著大家對外國制度不了解，抹黑總統因為有「不道德」的狀況，而被暫停紐約州律師資格，真相是：未繳兩年一次的登錄費用，所以資格被暫停。

總統府發言人更幫助大家快速還原事實，請大家跟我們一起這樣做：首先，請打開以下這個紐約州法院的查詢網頁，上面載明總統在紐約州的律師資格，確實標示為「暫停中」（Suspended）接著，往下閱讀，你會看到另外一個連結 View Possible Court Decisions Imposing Discipline，這是要告訴大家可能造成律師資格暫停原因。

點進去，總統府發言人表示，裡面下面有這樣的一段話：「Suspensions for failure to register. Often an attorneys suspension is based not on specific acts of misconduct, but rather upon the attorneys failure to comply with biennial registration requirements pursuant to Judiciary Law §468-a.」

總統府發言人翻譯這段話，大意是說，通常律師資格的暫停並不是基於特定的不當行為，而是基於律師未遵守《司法法》第468-a條規定的「兩年期註冊要求」。據《司法法》第468-a條要求，每位在紐約州獲准執業的律師每兩年向法院首席行政官註冊一次，還必須支付375美元的註冊費。總統府發言人強調，因為參選總統，小英總統不再繳交兩年一次的登錄費用，當然紐約州的律師資格就會「暫停」。不要被不肖人士騙了喔！

(中時電子報)