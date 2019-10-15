新北市新店區小城里是新店區公所今年推動參與式預算的實踐場域，在小城里民共同討論及決定下，以有限的經費創造了無限的可能。（新店區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店區小城里是新店區公所今年推動參與式預算的實踐場域，在小城里民共同討論及決定下，以有限的經費創造了無限的可能。（新店區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店區小城里是新店區公所今年推動參與式預算的實踐場域，在小城里民共同討論及決定下，以有限的經費創造了無限的可能。（新店區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店區小城里是新店區公所今年推動參與式預算的實踐場域，在小城里民共同討論及決定下，以有限的經費創造了無限的可能，這個暑假辦理了系列的生態課程及導覽、完成社區入口意向裝置藝術及籃球場牆面美化、打造僑仁公園的可食地景、紀錄社區料理達人的美味料理，都是里民一起討論及參與的成果，也是參與式預算、社區營造的最佳實踐典範。

新店區長林煌源表示：「這次新店區公所執行文化部社區營造三期及村落文化發展計畫專案，非常感謝文化部及新北市政府文化局的輔導與協助，也很感佩小城社區居民『自己的提案自己完成』，過程中也引動更多民眾關心自己的社區及周遭環境，並持續帶動維護社區公共設施或打造社區新面貌的行動，是非常難能可貴的」。公園組組長呂坤泉說明，這次公園可食地景的改造，透過六堂課程，參與者除了學到滿滿的知識，也實際把一個到處是雜草、小黑蚊的公園，改變成有步道、有植栽的美麗公園，現在週遭鄰居也常來走動，並主動幫忙維護公園及植栽。

小城里社區營造執行成果在活動當天將由居民自己介紹，歡迎民眾來現場瞭解，並感受小城社區的氛圍，聆聽非洲鼓及吉他彈唱的精彩表演，此外，新店區公所將持續運用參與式預算模式進行社區專案計畫，希望協助更多由下而上的民眾意見表達，落實公民參與的精神，希望在公私協力下提升更多民眾對政府施政的滿意，創造雙贏。

(中時 )