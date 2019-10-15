美國近日才發生一名白人警察射殺一名在家非裔男子而入獄，引發美國社會的群起憤慨。無獨有偶，德州一名非裔女子日前在家中和8歲姪子打電動時，竟遭到一名白人警察無故開槍打死，同樣引起熱議。

28歲非裔女子傑佛森（AtatianaJefferson）當時正在和8歲姪子在打電玩，聽到後院聲響，前往窗邊查看，遭一名白人警察開槍射死。警方表示，清晨接獲鄰居報案表示，剛好傑佛森家的前門和側門半掩微開，兩名員警以手電筒照明，在房子四周查看，然後看到屋內有人站在窗邊情急之下開槍。傑佛森的姪子目睹她倒臥在地，整個過程中，他都在場，沒有離開房間一步。

開槍警員狄恩開已經辭職，並被控殺人罪名，並遭到羈押。沃斯堡警局代理局長克勞斯（Ed Kraus）並承諾將展開「徹底、透明和迅速的調查」。沃斯堡（Fort Worth）市長普萊斯（Betsy Price）更承諾會盡速辦案，她表示：「身為一名母親、祖母、姊妹、姑姑。我無法想像更糟的情況。我感到抱歉。」

(中時電子報)