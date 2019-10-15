澳洲男足隊長米利岡（Mark Milligan）再次率領袋鼠大軍訪台，但上次的寶島之行可能不是很好的回憶。在2007年的北京奧運資格賽，米利岡雖然在中山足球場攻破「台灣布馮」呂昆錡把守的大門，助澳洲以1比0力克中華隊，他在卡位時卻被黃瑋儀的拐子撞斷鼻梁，在台灣見紅。

其實，米利岡早在2006年就入選成年國家隊，隔年被賦予奧運隊（U-23）隊長一直，34歲的他已在成年國家隊出賽80場，職業生涯則效力過中超、日本J聯盟與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、蘇格蘭等國的聯賽，經驗相當豐富。

澳洲隊長米利岡（右二）12年前在奧運資格賽對中華隊進球，中華隊門神呂昆錡（左下）懊惱跪地。（本報資料照片／季志翔攝）

2007年在奧運資格賽的主客兩回合交鋒，現任中華隊隊長陳柏良與資深老將陳毅維，也參與過當時的「震撼教育」，因為中華隊在首回合作客墨爾本時，就以0比11吞下慘敗，次回合毫無懸念。

中華隊當時碰上澳洲，其實籤運超差。原本是後段班球隊才要先踢首階段的淘汰賽，但澳洲剛脫離大洋洲足聯加入亞足聯，沒有過去參賽成績下得踢首輪，結果中華隊就抽中了「籤王」。

台澳上一次在國際賽交手，則是2012年的東亞盃複賽。當時因為蒙古遭到停權，東亞足聯邀請澳洲參賽，結果澳洲以3勝1和奪冠出線，最後一役以8比0大勝中華隊，也是淨勝球能比下北韓的晉級關鍵。

那場比賽，陳柏良因傷未上，呂昆錡則又一次體驗澳洲的強大。當時首次入選國家隊的年輕門將潘文傑在場邊觀戰，如今已成為新一代門神，呂昆錡也鼓勵小老弟勇於挑戰高球，「因為守門不出來，球隊裡沒有（高度）贏得了對方球員的人了…」

中華男足門神潘文傑準備力抗澳洲袋鼠大軍。（李弘斌攝）

台澳目前足球實力相差懸殊，其實上個世紀兩國不但常常交手，球數差距也沒那麼大。1970年代後期到1980年代，中華隊因國際局勢被迫出走大洋洲，1977年在斐濟踢世足資格賽，中華隊僅以1比2小負澳洲，1981年甚至在主場0比0踢平袋鼠軍團。

「當時雖然已經沒有港腳助陣，但本土陣容也踢得不錯，」前中華隊總教練羅智聰回憶當時在教頭羅北領軍征戰大洋洲的時空環境，「在斐濟對澳洲那場比賽，對方有職業球員又有身材優勢，開角球就直接往我們周聰富的臉打下去。不過我們用持球打法，還靠右翼的黃憲信攻入1球，印象相當深刻。」

(中時電子報)