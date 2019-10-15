之前多份民調，總統蔡英文都遙遙領先國民黨參選人韓國瑜，但名製作人夏春湧說，網路和媒體不停的把韓國瑜的選情說得十分艱困，問題是那一次選舉國民黨選的輕鬆過？民進黨的選情艱不艱困？他們自己心知肚明。

夏春湧12日在臉書發文表示，「民進黨的選情艱不艱困？他們自己心知肚明。我說過目前是在打心理戰，誰的心理夠堅強，最後誰就能勝出。」選舉現象在台灣從來就沒有改變過，民進黨不停的抹黑說謊，國民黨不停的解釋自殘。說謊抹黑的人理直氣壯，解釋自殘的人手忙腳亂。一個無恥，一個無用。台灣的政黨政治真是讓人失望!怪不得「大家都在等一個人」，而不是一個黨！

夏春湧說，每一次選前的分析都是用數字做標準，大家也樂在其中。就因為如此所以才會出現千奇百怪的民調數字，因為大家相信，所以民進黨才會用盡花招在民調數字上做手腳。也因此才會出現，一個百姓公認的爛黨大幅領先，一個做到流血流汗人居然落後，好笑吧！台灣的民調數字是不是很好笑！

夏春湧說，不管大家信不信，民調照樣天天做，因為這是民進黨自我安慰的唯一方法。走夜路吹口哨壯膽！這段日子下來，民進黨的口哨都可以吹出一首歌了！

他表示，「從初選到現在我一直老神在在，我不是諸葛亮，我是一個庶民，我了解庶民在想什麼，民心就在群眾中，誰也阻止不了民心思變，再多的抹黑再多的民調，都只是選舉中的插曲。當主題曲出現的那一天，民進黨才會知道，他們窮洪荒之力打擊的那個人，才是人民在等待的，才真正是中華民國的總統，韓國瑜！因為韓國瑜贏了，中華民國才真正的贏了！」

(中時電子報)