近日接連發生多起外送員事故，職安署昨天認定Foodpanda與Uber Eats與死亡的外送員為僱傭關係，而Foodpanda今早聲明強調，「目前與外送員為承攬關係」，對此，職安署署長鄒子廉指出，雇主片面認為是承攬的話就是「真僱傭假承攬」，如果要走訴願、行政訴訟等會尊重其權利，職安署仍會針對食物外送平台持續進行專案檢查。

職安署認為，Foodpanda與Uber Eats與罹災者所訂合約內容，包括指定工作時段、如無法於選擇時段提供服務須於24小時內回報公司、服務期間需穿著制服、使用制式品牌圖樣保溫箱、黏貼機車車身品牌圖樣貼紙等規定，研判該業者對於罹災者具有一定程度的指揮監督，認定雙方應具僱傭關係。

職安署也啟動為期2周的專案檢查，鄒子廉指出，專案檢時時會先釐清外送平台業者與外送員之間的關係為僱傭或承攬。他也說，後續會再與金管會討論適用保險問題等。

(中時 )