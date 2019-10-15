國民黨主席吳敦義今(15)日出席「醫療界挺韓國瑜競選總統暨立委選舉中部後援會」成立大會。針對媒體詢問韓市長正式請假投入總統選舉一事，吳敦義表示，這是韓國瑜明智的選擇。若要專心負責市政又要專心選總統，兩邊行程會比較緊湊而兼顧不了。

吳敦義認為，現在韓國瑜依照政府法律規定請假，專心競選總統是可以的。至於媒體詢問如何看待郭台銘幫藍軍站台一事？吳敦義表示，郭台銘不選總統已經是事實，且郭反對台獨、反對一國兩制，並主張中華民國派，與國民黨主張一致，既沒有參選，理念大致相同，就沒有問題。

吳敦義表示，若是郭願意為國民黨的總統候選人或立委候選人站台，「我們歡迎感謝都來不及，哪裡有拒絕的道理？」至於輔選行程安排，這兩天以中台灣為主，之後陸續會有北部、南部行程，包括北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏區、宜花東、金馬澎等區塊。

最後，媒體詢問吳敦義是否接任競選總部主委？吳敦義說明，曾永權副主席兼秘書長已經為競選總部總幹事，作為黨主席要兼顧總統輔選與立法委員輔選，擔任特定主任委員則要接待賓客、開會將分身乏術，目前規劃已經是經過充分考慮決定。

高唱「我現在要出征」韓國瑜宣布請假拚選戰

(工商 )