謝志雄、張哲嘉公祭典禮在台中市生命禮儀所舉行，台中市長盧秀燕頒發晉升令給張哲嘉家屬。（台中市政府提供／台中馮惠宜傳真）

謝志雄、張哲嘉公祭典禮在台中市生命禮儀所舉行，台中市長盧秀燕頒發謝志雄晉升令，寬慰謝志雄的家屬。（台中市政府提供／台中馮惠宜傳真）

兩位勇消謝志雄、張哲嘉；台中市政府15日上午在台中生命禮儀館舉行，場面哀淒。（台中市政府提供／台中馮惠宜傳真）

台中大雅火警救災英雄謝志雄、張哲嘉15日舉行公祭典禮，立法院長蘇嘉全、內政部長徐國勇和市長盧秀燕等均到場追悼。盧秀燕紅著眼眶、泛著淚水，強忍悲痛蹲在每位家屬前面，逐一安慰與擁抱，盼撫慰家屬傷痛。典禮過程中，她率領副市長楊瓊瓔、市府局處首長向兩位勇消致上最大敬意，並親自頒發晉升令，追晉兩位為小隊長，表彰他們對國家的奉獻。

謝志雄、張哲嘉公祭典禮在台中市生命禮儀所舉行，由立法院蘇院長、內政部徐國勇代表頒發總統褒揚令、消防專業等獎章，並由盧秀燕頒發晉升令、消防局長頒發消防榮譽章，典禮並以最高榮譽的覆蓋國旗儀式，以示尊榮。

現場也播放追思影片，紀錄兩位消防小隊長擔任消防員的點點滴滴生活，以及出入各種救災現場的辛苦過程，緬懷兩位打火英雄。盧秀燕在公祭典禮最後，向在場參與者鞠躬致意，以最虔誠的心，送別這兩位救災英雄。

圖說：台中市長盧秀燕強忍悲痛蹲謝志雄、張哲嘉家屬前面，逐一安慰與擁抱，盼撫慰家屬傷痛。（台中市政府提供／台中馮惠宜傳真）

謝志雄、張哲嘉公祭典禮在台中市生命禮儀所舉行，台中市長盧秀燕頒發晉升令給張哲嘉家屬。（台中市政府提供／台中馮惠宜傳真）

謝志雄、張哲嘉公祭典禮在台中市生命禮儀所舉行，台中市長盧秀燕頒發謝志雄晉升令，寬慰謝志雄的家屬。（台中市政府提供／台中馮惠宜傳真）

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(中時 )