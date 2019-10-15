疾管署今天公布國內新增4例腸病毒併發重症病例，分別是2名2歲男童、3歲男童及11歲男童，四人發病都出現發燒、漚吐、口腔潰爛、抽搐和意識不清的重症症狀，疾管署表示，過去重症多發生在五歲以下，今年十歲以上的病例至今累績4名，提醒家長家中有「大小孩」，國、高中生感染腸病毒一週後，仍要盡快就醫。

疾管署監測資料統計，上週（10月6日至10月12日）國內腸病毒門急診就診共計1萬7570人次，較前一週下降7.2％，且已經連續三週呈下降趨勢，不過疾管署副署長羅一鈞表示，因上週適逢國慶連假，民眾就醫數才會下降，腸病毒仍處流行期，因此還要視下週狀況才能確定脫離流行期。

疾管署表示，新增的4例腸病毒重症個案分別為北部2歲男童、中部2歲男童、3歲男童及11歲男童，其中3人檢出腸病毒71型、1人檢出克沙奇A4型，且分別併發腦炎、腦脊髓炎。

4人發病日介於9月12日至25日，症狀包括發燒、嘔吐、口腔潰瘍、活動力下降、雙腳無力、肌抽躍、抽搐及意識不清等，經就醫通報，均確診為腸病毒併發重症，所幸4名個案經治療後，病況穩定並皆已出院。

疾管署醫師林詠青表示，這次發病年紀最大的十一歲男童是六年級學生，九月中旬開始發燒，四天後出現抽搐緊急就醫急診才發現是腸病毒，班上共有五名學生都有腸病毒，九月十一日就停課。

羅一鈞表示，過去腸病毒重症病例多發生在五歲以下，今年年紀最大分別有十七歲、十四歲，十一歲和十歲，共累積四例十歲以上，提醒家長仍要注意大小孩落實肥皂洗手至少20秒等正確洗手習慣。

(中時 )