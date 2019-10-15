高雄市長韓國瑜今早正式表態請假投入2020總統大選，民進黨發言人李明俐今表示，台灣政治不是過水政治，韓國瑜把民主選舉當成兒戲，請假不如請辭，請益不如請罪。

李明俐強調，韓國瑜競選市長時的政治獻金紀錄，收入總數為1億2914萬元，而選舉補助款也有2600萬。高雄人民尚未發大財，韓國瑜市長倒是發了大財。

李明俐指出，高雄市長韓國瑜上任不到365天，高雄市長的位置都還沒坐熱，就迫不及待投入總統選舉。擔任高雄市長期間，請假、遲到、早退、說謊紀錄輝煌，甚至技術性剝奪代表民意的議員質詢權。

她說，韓市長選前對於高雄市的雄心壯志，已經證明是一場空，而既然無心市政，就不須要再演戲，我們呼籲韓國瑜市長：「請假不如請辭！」

李明俐提到，韓市長是否把選票當鈔票，認為選舉的CP值非常高，人民很好騙？韓國瑜市長受人民託付入主高雄市政府，但是各家民調顯示，市政滿意度為最後一名，如今罷免連署也已超過30萬，明顯有負人民期待，把民主選舉當成兒戲，我們呼籲韓國瑜市長：「請益不如先請罪！」

李明俐也強調，選舉剩下88天，韓市長對高雄開出許多空頭支票，尚不能對高雄市民負責，遑論想進一步取信於全台選民。呼籲選民在明年１月的選舉以選票告訴韓國瑜及國民黨，台灣民主政治不是過水政治，必須往更負責任的方向前進，才能奠定穩定國政發展。

(中時 )