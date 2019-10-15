韓國女星雪莉（Sulli）昨（14）日驚傳於家中身亡，得年25歲。八字專家毛衣老師昨日夜觀雪莉八字，驚見她八字帶劫財、傷官、偏印逢食神，又遇到豬年容易想不開，10／9號正好是她人生的一個崁，若過不去就會雪上加霜。

雪莉的過是震驚演藝圈，雪莉前一天還拍攝廣告，在流出的工作照中雪莉笑容甜美，完全看不出輕生跡象。毛衣老師表示，雪莉的八字其實是真的很辛苦的。她是心地善良的甲木，八字帶傷官，又逢流年合座下。木屬性的人內帶劫財，表面開心但是內心憂鬱也不給人知道，就如同輕生前一天還表現的開開心心的拍廣告，其實內心痛苦不讓人知。

毛衣老師表示雪莉是個不把悲傷說出來的人，只把歡笑給大家看。（圖／翻攝自F(X)官網）

她生前其實坦承自己外在的開心就是裝出來的：「我的現實人生其實很空虛但外表卻裝作很開朗，所以我感覺像是在對大家說謊（外在與內在就像兩種人生）關於這件事我尋求了很多人的建議，他們告訴我『每個人都有黑暗面，但他們都裝做若無其事藏起心裡的陰影，所以別覺得奇怪。』」。

毛衣老師（左）表示，雪莉在10／9日這天是一個崁，過不去就會大傷。（圖／毛衣老師提供、翻攝自雪莉臉書）

毛衣老師表示，其實雪莉因逢豬年，豬年本身就是憂鬱症容易犯病的的一年，每逢豬年都容易讓人想不開，尤其又是亥月出生的人（農曆11月左右）更會雪上加霜，還有八字帶劫財傷官還有偏印逢食神的人，也很容易因為一個念轉不過來而放棄自己，雪莉一個人中了好幾項。正好10月9日的流月讓她又反吟伏吟，實在是人生一大挑戰，其實如果周圍的人能多關心她，很多事情也許不會發生。

(中時電子報)