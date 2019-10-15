「2019澳門國際創新發明展」落幕，台中修平科技大學今年有8組團隊代表參賽，分別奪下5金、2銀、1銅佳績，獲獎率百分百，也讓該校在澳門發明展中大放異彩，師生都相當振奮。

修平科大指出，今年學校師生團隊共有5組奪下金牌，分別是電子系賴永瑄、邱崑霖、李惠宇、李泓頡發明的「低功率電壓位準轉換器」，電子系賴永瑄、黃柏偉、葉家和、林佑諭的創作「電壓位準轉換器」，電機與電子跨系學生巫資淵、吳明學、張育碩的發明「具高讀取／寫入速度之雙埠靜態隨機存取記憶體」，電子系羅文彥、許秦維、林祐崧的研發作品「智慧機器人觸覺感測器之結構改良」，以及能材系張靖甫、黃品瑄，錢佳芙的創新發明發明「護眼寶-能源轉換效率量測系統」。

此外，電機系董家瑋、吳駿逸、周含科的創新發明作品「半導體記憶體」及陳瑞浤、鐘威宇所研發的作品「移動式智慧日照度及環境監控裝置」都奪得銀牌，而能材系團隊研發的「能夠檢測環境化學物質的安全帽」也奪下銅牌。

(中時 )