彰化家扶開箱後發現，有愛心民眾寄來的整箱玩偶，已經送乾洗過，並仔細的一個一個包裝好再寄來捐，直呼太感動了！（謝瓊雲攝）

彰化家扶中心和美館今、昨兩天上班日，收到各地寄來滿滿的愛心玩偶包裹和箱子；截至中午就已經累積214箱。（謝瓊雲攝）

彰化家扶中心和美館今、昨兩天上班日，收到各地寄來滿滿的愛心玩偶包裹和箱子；截至中午就已經累積214箱。（謝瓊雲攝）

員林兒少新館也陸續收到整箱整箱的玩偶，讓家扶人直呼有愛心的人真的很多。（謝瓊雲攝）

彰化家扶中心發起玩偶募集活動，來自各界的愛心玩偶陸續寄入家扶各服務處，讓家扶社工們超感動。

彰化家扶中心發起玩偶募集活動，來自各界的愛心玩偶陸續寄入家扶各服務處，讓家扶社工們超感動。

民眾的愛心滿滿的！彰化家扶中心即將落成員林兒少新館，近日對外公開發出「玩偶募集」活動，消息發出後才短短一周時間，各界愛心如潮水湧入，短短2天就收到數百箱玩偶娃娃，已快塞爆各服務處會議室。

國慶連假結束，彰化家扶中心和美兒童館，一連兩天簽收包裹簽到手軟，14日就收到80件，15日上午半天更高達134箱，中華郵政104箱、新竹貨運12箱、大榮貨運17箱、黑貓宅配1箱，郵局專車還來回跑兩趟才送完；也讓家扶社工們差點搬到歪腰。

彰化家扶高級事務員林滿麗表示，滿滿的玩偶娃娃，幾乎塞爆會議室，大家合力興奮開箱，發現各種新奇玩偶，有一整個卡通家族、也有知名的熊大與兔兔，幾乎都是九成新甚至全新，更令人感動的是，還有捐贈者全部送洗，清洗乾淨後一個個單獨包裝再寄來，誠意百分百！

主任王震光表示，位在和美的飛絡力電子公司，專門生產各式遊戲機台，董事長蔡其明、總經理楊奕強為了鼓勵家扶兒，捐贈2台夾娃娃機、2台打地鼠機、2台電動搖搖馬，還有拳擊機、投籃機各1座，未來將全數陳列在員林新館，家扶中心為了激勵家扶兒向上，也訂定遊戲機台使用辦法，不論擔任志工、成績進步，就可以累積分數兌換代幣體驗各機台。因為夾娃娃機僅為空機，所以決定長期對外募集娃娃。

王震光說，除了貨運，也有民眾自己開車前來，縣內五個服務處這兩天上班日都收到上百箱娃娃，整箱的包裹玩有來自新北、台北、台南和高雄，大家心中都非常感動，明天全部集運到員林新館去開箱整理。

(中時 )