新北市中和區公所今（15日）舉辦第21屆光明點燈節活動宣傳記者會，邀請民眾10月19日一起來享受異國美食、體驗緬甸文化。（葉書宏攝）

新北市中和區公所今（15日）舉辦第21屆光明點燈節活動宣傳記者會，邀請民眾10月19日一起來享受異國美食、體驗緬甸文化。（葉書宏攝）

新北市中和區公所今（15日）舉辦第21屆光明點燈節活動宣傳記者會，邀請民眾10月19日一起來享受異國美食、體驗緬甸文化。（葉書宏攝）

中和區公所宣傳第21屆光明點燈節活動

全台有逾12萬名緬甸歸僑，其中約三分之一居住於新北市中和區，中和區公所10月19日將擴大舉辦第21屆光明點燈節活動。中和區長賴俊達今（15日）強調，中和是緬甸歸僑第2個故鄉，當天將封街舉辦一系列活動，邀請民眾一起來體驗緬甸第2大節慶。

中和區公所今（15日）舉辦第21屆光明點燈節活動宣傳記者會，賴俊達、立委林德福、江永昌、中和區里長聯誼會主席呂福來等穿著傳統緬甸服飾進場，為活動揭開序幕，現場也展示點燈節由來及相關介紹。

賴俊達表示，全台有逾12萬名緬甸歸僑，有8萬居住於新北市，其中又有4萬居住於中和區華新街一帶，「中和是緬甸歸僑第2個故鄉！」今年結合中華民國緬甸歸僑協會、中華民國緬甸經濟文化交流協會、華夏科技大學及華新街商圈發展協會，封街擴大辦理第21屆緬甸光明點燈節。

活動於10月19日下午4點登場，邀請國家級樂師帶來享譽國際的緬甸傳統音樂藝術演出，還有當紅流行歌手Wyne Su Khing Thein及青春偶像團體Uni4E來台熱力開唱，5點30分開始安排別出心裁的傳統民族服裝踩街秀。

值得一提，當天重頭戲將由緬甸佛教高僧進行禮佛宗教儀式，屆時千盞燈火將在倒數聲中點亮華新街。

中和區公所表示，「點燈節」具有悠久歷史，與「潑水節」並列緬甸最重要的2大節慶，邀請民眾一起來享受異國美食、體驗緬甸文化，還有機會抽中電視機、來回機票等大獎，現場報到處提供有1000個祈福小燈，免費給參加民眾索取。

中和區公所呼籲，民眾盡量搭乘大眾運輸工具，捷運可搭乘至南勢角站再步行前往。

(中時 )