大陸祭出限台令，9月起減少團、散旅客來台，過去觀光業者能「賺飽飽」的十一長假因此威力大減，平均每日陸客僅過去3成，為11年新低。不過據統計顯示，9月旅館業業績仍有提升5.5％，學者推估，應是國旅補助發揮效益，暫時勉強補上陸客的缺口，但業者呼籲，補助案若沒有延長至明年農曆春節前，屆時旅館業恐發生倒閉潮。

根據台灣證券交易所資料顯示，9月上市櫃旅館業營收較去年同期增加5.5％、旅行社增0.3％、航空業減少5.33％、購物業減少27.56％。其中購物業寶得利旗下駘翔旅行社在8月傳出開始無薪休假，可見其受陸客減少影響極大。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，航空業、購物業衰退與陸客減少息息相關，旅館業業績提升則是受國旅補助影響。而我國旅行業者多做國人出國業務，因此變動不大。

高雄旅館公會理事長周文彬表示，補助效益正逐漸發酵，雖然住房率沒有提升，但國旅旅客勉強補上陸客缺口，讓住房率維持沒有下降。花蓮旅館公會理事長陳義豐表示，10月國旅表現較上月更好，但住房率也只微增一成左右。

但陳義豐認為，陸客人數萎縮太嚴重，單憑國旅旅客不可能全數補上，且該補助案是8月宣布，9月出遊的旅客早已訂好房間，補助也只有發揮「搭便車效應」，到10月後影響才漸增。

陳義豐也說，希望能補助案延至明年農曆年前，否則今年適逢選舉，社會紛紛擾擾對觀光業影響劇烈，若無法延長，在國旅、陸客人數雙減的狀況下，肯定有業者面臨縮編、裁員的狀況。

旅館公會全聯會理事長張榮南表示，國旅補助不適用連假，很少人為了使用補助而提前請假出門旅遊，可見補助案吸引力沒有很大，但也因為補助讓全台旅館住房率明顯提升，增幅約三成，呼籲延長補助至明年一月，以免發生旅館業倒閉潮。

(中時 )