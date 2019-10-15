疾病管制署今天公布國內新增1例日本腦炎病例，為雲林縣虎尾鎮30多歲男性，上月發燒後精神狀況差，住院後開始意識不清送進加護病房，經救治後雖生命徵象回穩，但顱內出血，語言能力受影響，只能單字發音，四肢無力，住院三週尚未出院，此為雲林今年首例日本腦炎個案。

疾病管制署統計，日本腦炎今年疫情累積21例，釀2死，病例數是近5年最低。2015至2018年全國同期病例數分別為29、23、25及36例。今年疫情分別為高雄市5例、桃園市4例、台中市3例，嘉義市、屏東縣及彰化縣各2例、嘉義縣、新竹縣及雲林縣各1例。

疾管署防疫醫師林詠青說，該男近期無國外旅遊史，上月21日出現發燒症狀而就醫，因持續高燒及精神狀況差，23日再次就醫並收治住院，之後意識不清，檢查發現腦部水腫出血，緊急轉到加護病房救治，經通報二採檢驗確診，所幸後來生命徵象回穩，也轉到一般病房，但語言能力受損，講話只能單字發音，四肢無力持續復健中。

疾管署副署長羅一鈞說，該男住家附近有水稻田及有養牛場等高風險場所，衛生單位目前已針對個案住家、工作周邊進行捕蚊燈懸掛的措施。

林詠青表示，國內日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，大多數人感染日本腦炎後無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現型格改變、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至死亡，最好的預防方式仍是接種疫苗，除了15個月以下嬰幼兒有公費接種外，住在水稻田、豬舍附近等成人可自費接種。

(中時 )