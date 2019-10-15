立委馬文君(右五)頒發感謝狀予參與單位。（張晉銘攝）

台灣正在快速邁向高齡化社會，年長者時常都是獨自處理三餐，因此關懷與照顧長者共餐成為刻不容緩的問題，立委馬文君決定發起老人幸福共餐公益關懷行動，期許透過不同的餐點和環境，讓長者品嘗到有溫度的餐點，重拾幸福的微笑。

馬文君表示，過去幾年在拜訪基層時，發現很多長輩在中午用餐時，都是獨自坐在屋裡「吃飯配電視」，充滿寂寞孤獨的氣氛，看了令人相當不捨，根據相關統計，在此情況的獨居老人，將大幅增加失智風險和憂鬱症的機率。

馬文君說，為了打造充滿人情味和美味的老人幸福共餐，她決定擔任發起人，結合台灣之心文化基金會、陽光基金會、南投縣烹飪商業同業公會等單位的力量，共同啟動「台灣之心‧餐與幸福計畫」，讓第一台專屬的老人幸福共餐行動車趴趴走，散播幸福快樂的種子，服務地區將以大南投地區為主。

馬文君說，透過行動餐車，能夠鼓勵長輩們多多走出戶外活動，而不是整天宅在家裡，當大家聚在一起用餐，能夠互相關懷、聊天，心情也變得愉悅，未來希望結合更多愛心資源，讓行動餐車的足跡遍布南投每個角落。

參與活動的長輩們表示，平常在家都是自己準備簡單幾樣的家常菜，這次行動餐車前來造訪，讓他們有機會坐在荷花池畔，看著美麗的風景、品嘗美味的西餐，真的是很不錯的體驗，也讓他們開始期待餐車下次的到來。

不少長輩們已經許久沒有外出享用西餐。（張晉銘攝）

長輩們非常開心能夠在優美的環境享受美食佳餚。（張晉銘攝）

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