民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝（右）15日舉辦「毛小孩健康教室」，而全國最大咖的貓奴蔡英文總統也親臨現場分享她與愛貓「想想」與「阿才」的日常。（陳育賢攝）

民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝15日舉辦「毛小孩健康教室」，大打寵物政策爭取愛毛小孩族群的認同。（陳育賢攝）

蔡英文談與喵星人的日常

民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝15日舉辦「毛小孩健康教室」，大打寵物政策爭取愛毛小孩族群的認同，而全國最大咖的貓奴蔡英文總統更親臨現場分享她與愛貓「想想」與「阿才」的日常，她直言「這場活動是她最喜歡喜的行程！」

蔡英文昨天與愛貓人士分享與喵星人互動的日常，她說，想想與阿才在毛小孩界是還算聽話的，兩個感情不錯，但有時會偷偷互相打1拳，前1分鐘好像很要好，會互相用鼻子碰一碰，但下1分鐘就出拳了。

蔡英文說，她擔任總統或公職以來參加過大大小小不知多少個活動，不管是跟選舉有關或無關，她要老實說，這場活動是她最喜歡的1個活動，蔡英文開玩笑說，因為每天都被家裡那兩隻體型龐大的貓挾持，突然來看到體型小小的、很可愛的，有不一樣的感覺。

她也要呼籲大家，對每隻貓咪或寵物來講，牠們只是主人的一部分，但主人卻是牠們的全部，所以當她每次氣到想動手打牠們時，就會想到這句話，趕快把手收回來，我們都是這些小生命的依靠，1個進步的、幸福的城市，其中1個指標，就是我們怎麼對待我們的小動物。

鄭宏輝表示，新竹市的毛小孩飼養率並不低，根據2017年農委會的資料顯示，新竹市的家犬比例排名全台第3，他自己也有養1隻柴犬叫做豆豆，對他來說，豆豆在他心中不只是寵物，而是無可取代的家人。

他說，新竹市之所以是幸福城市絕對不是說說而已，幸福城市的價值之一，就是尊重每個珍貴的生命，這些年來，在市長林智堅的努力下，全新的新竹市動保園區即將在今年底完工，原本在外頭流浪的狗狗、貓貓，不用再住在陰暗、漏水、簡陋的鐵皮屋收容所，而是給他一個完整的家。

鄭宏輝相信，動保工作在實務上，一定還有許多可以做得更好的地方，因此特別舉辦「毛寶貝健康教室」，而首日蔡英文總統也特別撥空前來力挺，這只是1個開始，未來會繼續在動保這塊議題上努力打拚，要帶給大家美好共融的生活。

(中時 )