國際精品、時尚界權威香奈爾（Chanel）也有針對bitsy bikini做出設計，並推出「暗黑風格」的時尚微型比基尼。（摘自GARMENT網站）

日前，一名台籍女遊客至長灘島因穿著外型十分裸露大膽的「超露比基尼」，遭當地民眾拍照在網上瘋傳，媒體稱該女根本是穿「一條線」在身上，甚至遭到長灘島警方以「拍攝猥褻照片」罰款。而這款比基尼因此爆紅，如今發現國際精品大牌香奈爾（Chanel）竟也有推出如此羞羞臉的泳裝，甚至連名人卡戴珊（Kim Kardashian Glam）也曾經穿過。

超模柯爾（Miranda Kerr）也為此泳裝示範。（摘自GARMENT網站）

此款爆紅的一條線比基尼原名叫做「微型比基尼（Micro Bikini，或Bitsy Bikini）」，其實，在國外已不少見，許多網站皆有販售此種「超省布料」的輕薄型比基尼，甚至有專門網站出現，特別來販售多款看了會令人血脈噴張的比基尼，如「bitsysbikinis.com」。

不過特別的是，連國際精品、時尚界權威香奈爾（Chanel）也有針對bitsy bikini做出設計，並推出「暗黑風格感」十足的時尚微型比基尼。在GARMENT（shopgarment.com）網站上就展示出了一套微型比基尼，雖然沒有如長灘島的一條線式泳裝一樣，但上衣的設計也非常性感。兩個剛好遮住「暈暈」的圓圈，上面再印上高貴的精典Chanel Logo，瞬間升級成暗黑時尚感泳裝，性感度也渾然不減，流露出高貴的氣息。

連名人卡戴珊（Kim Kardashian Glam）也曾經穿過，模樣超級性感。（摘自kimkglam／Kardashian IG）

名人的親身示範更是一大看點，柯爾（Miranda Kerr）以及卡戴珊（Kim Kardashian）穿起來都時分性感火辣呢！你也被微型比基尼燒到了嗎？

(中時電子報)