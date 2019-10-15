勞工局今天在三重區舉辦輔導教師職涯研習營。（新北市勞工局提供／譚宇哲新北傳真）

極限電競公司營運長周亦宣分享遊戲產業趨勢。（新北市勞工局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市府今年9月首辦「國、高中職涯體驗計畫」，透過企業參訪、訓練場體驗、就服資源認識等職場探索，搭配教育局的職業試探曁體驗教育中心資源，幫助學生提早規畫職涯，勞工局表示，今年預計辦理20場職場體驗活動，服務約600名學生，鼓勵年輕學生提早追夢。

「老師，我以後想當電競選手」，近年電競產業崛起，不少學校輔導老師傾聽學生心聲，卻因不熟悉電競產業生態，無法給予實質建議，勞工局今天舉辦輔導教師職涯研習營，研習主題首度納入電競產業，讓輔導老師接軌熱門產業，投入國、高中職涯體驗計畫的輔導角色。

極限電競公司營運長周亦宣表示，電競不是只有打遊戲，若以電競選手作為志向，應趁早規畫準備，建議16歲就可開始參加次級聯賽，此外，電競直播主也是很夯的職業。

勞工局長陳瑞嘉表示，國、高中職涯體驗計畫的職場體驗內容多元，學生有機會參觀微星科技、黑松企業、台達電子、阿榮影業、板信商銀等知名企業，將職場體驗活動對象向下拓展至國中生。

就業服務處長林澤洲表示，計畫目前以偏鄉學校為優先服務對象，10月9日已在三重就業服務站舉辦第一場職場體驗活動，今年預計辦理20場，服務約600名學生，明年將持續擴大辦理30場，服務約900名學生。

此外，11月將持續辦理今年第2梯次的輔導教師職涯研習營，預計今年將培育共80位國、高中輔導老師，成為學生職場探索的領航者。

(中時 )