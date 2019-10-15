台中市勞工局主動印製中文及四國語言宣導單張，透過雇主、仲介公司等加強宣導，藉由「入廠宣導」即時通報宣導，時效性最強。（台中市勞工局／盧金足台中傳真）

台中市勞工局對雇主與移工推動的「入廠宣導」，以加強移工交通、環保、毒品防制、住宿安寧等生活輔導管理為主。（盧金足攝）

2年前，曾有5名越南籍移工誤闖高美溼地保護區捕捉魚蟹，就是以為可以像在家鄉河裡隨意撈魚，每人遭裁罰5萬元，台中市外籍移工逾10萬人，為避免因文化差異與生活習俗不同誤觸法令，協助外籍移工入境隨俗，台中市勞工局展開「入廠宣導」行動，藉由主動上門輔導，提供即時且實用法令新知，以利移工入鄉隨俗，建立法治觀念，獲得勞雇肯定。

台中市勞工局長吳威志表示，我國聘僱移工相關法令繁多，更新頻繁，移工及雇主若沒有接受資訊管道，難免誤觸法令，以交通法令為例，十月又有新法上路，規定騎乘電動自行車要戴安全帽，違者罰鍰300元。不只如此，連移工平時最愛蹓躂的潭雅神緣園道，十月起也全面禁行電動自行車。

吳威志說，這些新法與移工切身相關，勞工局除主動印製中文及四國語言宣導單張，透過雇主、仲介公司等加強宣導外，藉由「入廠宣導」即時通報宣導，時效性最強，讓以電動腳踏車代步的移工，了解違規未戴安全帽要開罰，也讓雇主知道並善盡督促責任，勞雇都能實質受益。

勞工局對雇主與移工推動的「入廠宣導」，以加強移工交通、環保、毒品防制、住宿安寧等生活輔導管理為主，全年預計辦理200場次，透過入廠輔導的「宅配」作法，深入工作場域，以面對面即時交流方式，提供即時且實用的法令新知，截至9月已完成100場次，輔導雇主100名及500多名移工，有需要的廠家可向勞工局提出申請。

「勞工局主動上門宣導法令，將服務送上門作法，值得推廣！」威全機械工業目前聘有8名移工，是勞工局入場宣導的廠家之一；管理部副總林成翰表示，移工來台難免有文化及生活習俗差異，台灣明文規定不能任意殺狗進食、喝酒不開車、拒絕毒品等，勞工局以官方立場入廠宣導，移工接受度更高，加上服務「宅配」到廠，方便移工參加，對移工及雇主都是幫大忙。

在威全機械工業工作5年的印尼籍移工蘇紀曼表示，在印尼沒有酒駕及騎車戴安全帽相關規定，不知道打架判刑會遭遣返，透過法令宣導懂得自我保護的法令資訊，了解路邊種植的水果不能隨手摘來吃，河裡的魚蝦不能隨便撈，騎電動自行車出門要記得戴安全帽，「台灣是法治國家，不守法害人害己，後果很嚴重」。

(中時 )