才剛滿23歲的蘇格蘭新人歌手路易斯卡柏狄(Lewis Capaldi)，五月的全新專輯《地獄般乏味的程度》發行後迅速紅遍歐洲，不僅是英國八年來銷售最快的一張專輯，演唱會門票也總是一票難求，歌曲甚至吸引當紅明星強納斯兄弟(Jonas Brothers)和卡蜜拉(Camila Cabello)的翻唱。一直以來都以無厘頭風格著稱的路易斯最近前往美國演出與宣傳，為了慶祝單曲成績在美國的大突破，特別裝扮成美國經典虛構人物—山姆大叔，並在社群平台上自詡為下一位「美國甜心」，相當搞笑。

繼出道單曲〈Someone You Loved〉紅翻全球之後，路易斯緊接著再度推出第二波主打〈Bruises〉，其實〈Bruises〉才是路易斯出道後真正的首支單曲，最原始的版本發行於2017年，當時剛釋出就隨即在Spotify上累積2800萬次點聽，當時他還沒和唱片公司簽約，發行這首單曲發行後才被挖掘並加入環球唱片。

儘管路易斯有著超齡又滄桑的嗓音，但私底下十分逗趣又毫無偶包，平常總喜歡以各種惡搞的形象出現在社群平台，極大的反差讓他反而顯得更加沒有距離感。路易斯明年初將首度到亞洲開唱。

(中時 )