余天、李亞萍的二女兒余苑綺，克服大腸癌後人生豁然開朗，不但覓得如意郎君升格人妻，更兩度突破醫生說的「百萬分之一機率」懷孕，4月驚喜曝光懷了第二胎，昨(10/14)傍晚她迎接兒子出生，湊得一個「好」字，讓余天再添金孫，沒想到今她吐露迎接二寶的過程，再開心感動中夾了心疼苦澀，驚爆寶貝因心臟問題，一出生就送進了病房。

余苑綺。(中時資料照片)

余苑綺昨天迎接二寶到來，今天她在臉書貼出寶寶的照片，沒想到文字卻是開心中夾著憂心，余苑綺表示二寶是個乖孩子，只讓媽媽痛一下下，打無痛之後產程一路順利，「一直到生都在天堂狀態」，而她看到兒子出生的瞬間非常感動，「看著他小小的身體發出微弱的哭聲，媽媽真的好想抱抱他」。

沒想到余苑綺順利產子，但狀況卻接踵而來，她沒辦法第一時間抱到寶寶，淚曝：「因為(二寶)心臟問題要馬上送去檢查，直到現在都還在新生兒病房」，兒子的情況，讓全家人都相當擔心，但為母則強，余苑綺僅一天就打起精神：「無論是要手術或者什麼治療，爸爸媽媽都會一路陪著你，感謝你的誕生，為我們帶來無比喜悅，媽媽永遠愛你」，粉絲看了也紛紛送上祝福，直讚余苑綺是個堅強的超級母親。

(中時電子報)