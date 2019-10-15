桃園市龜山區1位民眾14日晚間到某家快照機拍照，不料機台突然「發爐」，噴出1130元。（警方提供／賴佑維桃園傳真）
桃園市龜山區1位民眾14日晚間到某家快照機拍照，不料機台突然「發爐」，噴出1130元。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

「角子老虎機？」桃園市龜山區1位民眾14日晚間到某家快照機拍照，沒想到快照機突然「發爐」，噴出大量十元硬幣，民眾擔心被誤會，連忙報警。員警趕抵後，清點硬幣達1130元，聯繫客服卻無回應，只好代為保管。

龜山員警15日聯繫林姓廠商，業者說，從未發生過此事，將會立即維修該機臺，並感謝員警協助代保管金錢。員警表示民眾發現機臺異常吐錢立即通知警方到場，除了保障自己並可以避免引人誤會，作法正確。

(中時 )

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