快照機「發爐」 狂噴1130元 15:462019/10/15 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市龜山區1位民眾14日晚間到某家快照機拍照，不料機台突然「發爐」，噴出1130元。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市龜山區1位民眾14日晚間到某家快照機拍照，不料機台突然「發爐」，噴出1130元。（警方提供／賴佑維桃園傳真） 「角子老虎機？」桃園市龜山區1位民眾14日晚間到某家快照機拍照，沒想到快照機突然「發爐」，噴出大量十元硬幣，民眾擔心被誤會，連忙報警。員警趕抵後，清點硬幣達1130元，聯繫客服卻無回應，只好代為保管。 龜山員警15日聯繫林姓廠商，業者說，從未發生過此事，將會立即維修該機臺，並感謝員警協助代保管金錢。員警表示民眾發現機臺異常吐錢立即通知警方到場，除了保障自己並可以避免引人誤會，作法正確。 (中時 ) #員警 #民眾 #快照 #誤會 #聯繫 也許您會感興趣 推薦閱讀 反毒勤教移師高美溼地 清水警分局員警好嗨 16:472019/10/12 社會 8旬婦迷途 中和警助返家 21:442019/10/12 社會 知名服裝師緋聞男友 持安毒嗆「這對我很重要」 13:182019/10/13 社會 警好意確保嗆韓女安危 竟被誤會要追查身份 15:092019/10/13 社會 老翁駕電動車迷途 警伸援手解危 14:332019/10/14 社會 聽障夫妻對警豎大拇指 彎曲竟是感謝 15:252019/10/14 社會 三重暖心警挨家詢問 助失智老婦返家 21:282019/10/14 生活 千萬買通運毒 保三警遭求重刑 04:102019/10/15 社會新聞 社會熱門新聞 蔡英文論文爭議未息 民眾檢舉資料狂寄北檢 - 社會 床戰突見女友「私處刺青」 真相竟曾萬人騎 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 籌錢6小時想啪啪 等不及硬上應召女 - 社會 小隻男約炮大隻女 射後不理險GG - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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