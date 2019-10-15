湖人球星詹姆斯(LeBron James)對火箭事件表態之後引起軒然大波，他批評火箭總管莫瑞(Daryl Morey)不計後果的發言。「我無意去招惹莫瑞，但我認為他沒有被教育認知到這個情況。他的發言傷害了很多人，包括財務、肉體、情緒上的都有。我們擁有言論自由，但這也可能造成負面影響。」

詹姆斯的發言立刻引來美國媒體與網友撻伐，福斯女主播英格拉姆(Laura Ingraham)曾叫詹姆斯「閉嘴乖乖運球」，如今詹姆斯等於是把英格拉姆的話轉送給莫瑞。他這番話，跟他叫莫瑞閉嘴有何兩樣？球迷反諷他「莫瑞沒被正確教育，比你這高學歷的高中生還不如。」

然而詹姆斯也有苦衷，他和球員們身在前線跟大陸球迷接觸，NBA高管卻沒有為他們著想，還放話力挺莫瑞。詹姆斯對聯盟總裁表示：「我們身在中國，我們不知道中國政府的想法，也不知這會如何影響兩國關係。聯盟不該把這種事情推給年輕球員來應對，他們哪有辦法處理。」

詹姆斯無意要莫瑞沉默，只是希望他推文之前多想一下。被網民罵翻之後詹姆斯再推文澄清：「我並非要談論推文的內容，我只是看不出莫瑞發文前有考慮過任何後果。」眼下的情況似乎已經沒有不得罪人的選擇，詹姆斯只能盡可能減少傷害擴大。

風波逐漸冷卻，但最終沒有任何贏家，詹姆斯的中立發言仍得罪不少美國球迷，損害了自己素來敢言的形象。大陸球迷分析，詹姆斯是為了保護其餘年輕球員，只好親自站出來滅火，避免他們在媒體面前尷尬。詹姆斯直到今年初都還是球員工會的副總，現已交棒給伊戈達拉(Andre Iguodala)。

(中時電子報)