台灣燈會intel無人機執行團隊再次操刀，為台灣設計展更添光彩。（林和生攝）

燈會無人機執行團隊 再現閃耀台灣設計展夜空

2019台灣燈會被譽為史上最美，其中intel無人機在天空巧妙排出「屏東」字樣更令人拍案叫絕；當時執行團隊此次受邀參與台灣設計展，在長約40米的步道設置「夜遊」光環境，配合2分鐘無人機演出，最後冷煙火在暗夜天空劃出一到光芒，讓人直呼驚艷。

擔任設計總監的蔡昕默表示，當初設計此處夜遊步道，考量現今步調快速的社會氛圍，很難讓人把心完全沉靜下來，因此透過光線呈現，搭配周圍大面積寬闊草地，希望一腳踏進這個領域，就會有「放鬆」的感覺。

「我建議在欣賞這處美景時，能暫時將手機放下，透過閉眼聆聽、細細感受」為此，團隊還跑到屏東山林間，錄製來自大自然的蟲鳴鳥叫，以360度環繞情境，讓處處留意皆風景；蔡昕默說，走在這條道路上就跟人生一樣，不該只是單純往前走，回頭看也能有不同收穫。

把整條道路妝點成「夢境」一般，走一趟能感受雲霧繚繞、雷射光束穿梭其中，還有淡淡的花香，不時還會有泡泡出現周圍，遊客表現驚奇的呼聲此起彼落，並稱讚每個細節全都設想周到。

設計展進入最後一周，團隊加碼在每晚8時推出無人機表演，透過象徵山的綠色、海的藍、夕陽的紅，呈現夢裡的美景，最後由升空無人機帶來絢爛冷煙火施放，雖然短短2分鐘演出，蔡昕默坦言，就是要讓人在走出夢境前有充滿力量的感覺。

(中時 )