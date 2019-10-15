2019年第29屆亞洲棒球錦標賽的中華與日本大戰，今晚6點30分將在斗六棒球場開打，中華隊將會精銳盡出，對決舟車疲困的日本隊，爭取這場奪冠關鍵戰的勝利，中華隊排出旅美職棒投手鄧愷威先發、張進德改打第8棒，中華隊要討回2017年亞錦賽對戰輸球的一箭之仇。

中華隊排出的先發打序為第1棒戴如量（左野手）、2棒楊振裕（右野手）、3棒林子偉（二壘手）、4棒張育成（三壘手）、5棒姜建銘（一壘手）、6棒陳偉志（擔定打擊）、7棒廖俊凱（游擊手）、8棒張進德（捕手）與9棒陳敏賜（中外野手）。

原本是教練團指定中心棒次的張進德改打第8棒，他表示喜歡打第8棒，這是後段棒次的第4棒一樣，這個棒次不好打，他能hoid得住，沒問題。

中華隊的棒次有速度、能夠互相掩護，中華隊總教練李盈南指出，今年亞錦賽是業餘球員老中青經驗傳承的意義、也是奧運資格賽遞交的責任，大家默契不差，他鼓勵球員扛下任務，好好表現。

(中時電子報)