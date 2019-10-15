最近美食平台外送員死傷意外頻傳，台北市議會國民黨團15日邀勞動局長賴香伶舉行記者會時，以等待中央立法緩不濟急為由，要求北市府儘速制訂自治條例。北市勞動局長賴香伶也當場允諾，將在1個月內研議出納入保險、管理等事宜的外送平台自治條例。

台北市議會國民黨籍議員應曉薇、徐巧芯、張斯綱、游淑慧、秦慧珠、汪志冰今日種連合召開記者會，對於最近外送員為規亂象導致死傷意外頻傳，要求勞動局先將北市的平台業者納入管理。

張斯綱認為，業者徵求外送員的條件不一，勞動局應該定時公布外送業者的勞動條件，供有意擔任外送員的民眾參考；另他也呼籲勞動局應比照東京、首爾模式，輔導外送員成立職業工會、定出工時上限，保障外送員權益。

游淑慧指出，外送平台業者可以透過系統控管是否接單，勞動局應要求業者在談風天、豪大雨時關閉點餐系統，控管外送員不致過勞或在危險天候下出勤。

徐巧芯則表示，目前Foodpanda認為並非雇傭關係並擬委任律師提告，在外送業者不願承擔雇傭關係下，接下來市府要如何讓他們接受？尤其目前沒有法規可以裁罰，這些遊走模糊地帶的業者，能不能在北市繼續經營下去？

徐巧芯呼籲，市府應該強力執法、展限態度，才能保護外送員安全。

汪志冰指出，目前外送員部分仍無法源，他期待中央地方都要一起關注這個問題，但地方以執行為優先，源頭還是需要中央立法。

北市勞動局長賴香伶指出，最近接連傳出外送員意外，他也深感遺憾，勞動局除了勞檢還有職災關懷人員連繫，並要求企業不管承攬或雇傭，都應依勞基法給予補償。

賴香伶解釋，即使業者聲稱還是承攬關係，並非雇傭，但由於勞基法未對勞動契約內容做認定，勞動局依大法官釋憲來認定並非雇傭原則，依法絕對站得住腳。

賴香伶說，目前已有部分外送員送件到勞動局申請組成職業工會，勞動局也會讓他們盡快組成保護力量，讓外送員在契約議定、權議要求上更有力量，但也希望中央購購立刻補足法律不足部分。

由於等待中央立法緩不濟急，且目前九大外送業者中，共有八家位於北市，國民黨團也要求勞動局立刻研議出能保障外送執業人員安全的自治條例。賴香伶也承諾，勞動局會在1個月內將自治條例草案送交議會審查。

(中時 )