時代力量今日下午召開黨部會議，會後由時力秘書長吳佩芸主持記者會。吳佩芸表示，台北市第二選區(士林、大同)及新北市第三選區(三重區)的立委提名人選，目前黨內仍待凝聚共識，因此暫緩提名。

另外，吳佩芸說，若有他黨立委參選人，邀請時力黨公職站台，時力黨團將要求，對方必須先行表態，支持時力的五大法案：1.反紅媒；2.反併吞滲透法；3.實價登錄2.0；4.開徵囤房稅；5.最低工資法立法。以作為支持的基礎。

(中時 )