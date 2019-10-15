台北、新北兩立委 時力暫緩提名 15:392019/10/15 中時 吳家豪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 時代力量秘書長吳佩芸照 翻攝吳佩芸臉書 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 時代力量今日下午召開黨部會議，會後由時力秘書長吳佩芸主持記者會。吳佩芸表示，台北市第二選區(士林、大同)及新北市第三選區(三重區)的立委提名人選，目前黨內仍待凝聚共識，因此暫緩提名。 另外，吳佩芸說，若有他黨立委參選人，邀請時力黨公職站台，時力黨團將要求，對方必須先行表態，支持時力的五大法案：1.反紅媒；2.反併吞滲透法；3.實價登錄2.0；4.開徵囤房稅；5.最低工資法立法。以作為支持的基礎。 (中時 ) #時代力量 #立委提名 #吳佩芸 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 扁驚爆阻他參國慶真兇 竟不是小英是他？ 08:142019/10/11 政治 蘇治芬、張嘉郡直球對決 勢均力敵 08:232019/10/11 政治 韓粉終於領悟了 韓與他是命運共同體 08:272019/10/11 政治 快翻身了！韓國慶談話讓馬系立委讚嘆 08:212019/10/11 政治 不讓分裂投票發生！國民黨出招救韓國瑜 08:382019/10/11 政治 不是白襯衫！韓改穿這 網淚喊：我們都在等你 09:032019/10/11 政治 不滿國慶談話！洪秀柱霸氣反嗆：那個總統？她… 09:212019/10/11 政治 不滿舉罷韓標語 韓粉看不下去怒嗆韓黑 09:462019/10/11 政治 與民進黨重啟對談 時力秘書長：不會拿立委提名當籌碼 16:112019/10/11 政治 吳敦義願任韓名譽主委：郭可站台 14:012019/10/14 政治 政治熱門新聞 蔡英文看國慶花車遊行 人潮嚇死人 黃暐瀚證實照片是... - 政治 彭文正對蔡英文下24小時通牒 論文門將進入下一步 - 政治 蔡英文紐約律師遭停？原因曝光了 - 政治 論文門再爆驚人疑點 林環牆：蔡應該直冒冷汗 - 政治 蔡英文博士論文門爭議 羅智強用16字總結 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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