「院長說得算，還是市府說得算？」綠委呂孫綾日前在立院質詢時，爭取淡水北海岸地區設置大型醫療機構，獲得行政院長蘇貞昌支持，但新北市議員陳偉杰15日在議會質詢新北市衛生局，卻獲衛生局「淡水地區每萬人有70床以上，超過每萬人50床以下規定，無空間增建」回應；陳偉杰說，中央要做就該先放寬法令，而不是空口說白話，讓民眾空歡喜一場。

陳偉杰說，到今年6月30日為止，新北市現有53家醫院，每萬人口急性一般病床數20.66床，與全國其他縣市排名比一比，新北市是「倒數第二」，醫療資源「不均又不足」。

陳偉杰說，他曾向衛生局質詢可否在淡水地區增建大型醫療機構，衛生局卻以法規規定病床數在每萬人50床以下才有增建機會，結果上周蘇貞昌在立法院卻說「YES! 他全力支持在新市鎮設立醫院」，到底要相信新北市府還是蘇院長？

新北市衛生局長陳潤秋說，淡水北海岸地區與北投都屬北區醫療區，目前該地區病床數是每萬人有70床左右，依照醫療法規定，每萬人50床以下，才能增加醫療機構，若真要增建，可能要其他醫療機構減床才有機會。

陳偉杰說，現行法令是什麼就是什麼，但是今天蘇院長都這樣說了，假如衛生局還是讓為不行，就說清楚，如果可以、有設置的空間，也樂觀其成。

陳偉杰說，中央若答應協助，就要先放寬法令，新市鎮人口確實也逐步增加，也應考慮新北與台北醫療分區重新劃分或區隔，才不會犧牲新北居民權益。

(中時 )