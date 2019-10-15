目前全國容積移轉僅有古蹟、具保存價值建築和公共設施保留地得作為容積移轉送出基地，桃園市多了一個都市計畫內的河川區作為選擇，選定「桃園市桃園都市計畫南崁溪（經國二橋到檜稽橋）」區段作為河川區容積移轉的實施範圍，配合小檜溪暨埔子自辦市地重劃後的南崁溪治理工程所需用地，率先全國啟動第一個河川區容積移轉。
桃園市長鄭文燦表示，以往河川區的用地取得僅有協議價購與用地徵收，市府估計南崁溪左岸私有土地徵收費，市價評估約需2億3500萬，現在多了河川區的容積移轉方式，讓人民和政府多一個選項，選擇河川區的容積移轉，人民增加取得該區都市計畫可建築土地的容積，政府少負擔協議價購或徵收土地的費用，有利土地有效利用。
水務局表示，依水利法第82條，位於都市計畫範圍內，經主管機關核定實施計畫，尚未辦理徵收前，可申請容積移轉，若使用分區非屬河川區，市府將其納入都市計畫通盤檢討，或個案變更同步進行，而容積移轉上限30％。
(中時 )
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