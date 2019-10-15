最近蘋果剛推出熱騰騰的「iPhone 11」，一隻要價兩萬多塊令許多人卻步。日前有一名男大生在Dcard上表示，女友生日時想要一隻iPhone 11，由於要價太高他無力負擔，只好想了一個折衷方法。不想女友竟然因為沒有收到想要的手機，最後兩人分手，令男方非常難過。他將事情po到網路，令不少卡友直呼男大生是遇到公主。此事引來自稱是女友友人的「閨蜜姊」替女子打抱不平。此事在Dcard上愈演愈烈。不過有眼尖的網友發現，這位所謂的「閨蜜」似乎就是女子的分身。

網友嘲諷表示到底是什麼料理要兩萬多塊？說來給他聽聽。(圖/取自Dcard)

網友發現在Dcard上有一則10/2號張貼的文，標題寫下「我要我男友送我iPhone」，內容竟然與這件「iPhone 事件」前呼後應，連女子抱怨的點也與「閨蜜姊」文末的抱怨一模一樣，實在令人懷疑。(圖/取自Dcard)

網友發現在Dcard上有一則10/2號張貼的文，標題寫下「我要我男友送我iPhone」，內容竟然與這件「iPhone 事件」前呼後應，連女子抱怨的點也與「閨蜜姊」文末的抱怨一模一樣，實在令人懷疑。(圖/取自Dcard)

網友詳細的整理事發經過，並附上時間。在整理的過程也不忘諷刺「閨蜜姊」，於文中寫道的「生日時女方可是花了一整天的時間在想怎麼做好吃的給你 啊他生日你花點錢很難？？」並嘲諷表示到底是什麼料理要兩萬多塊？說來給他聽聽。接著他又找到疑似是女方的Dcard帳號，打臉了閨蜜姊文中「女方沒有Dcard帳號」一事。有網友發現在Dcard上有一則10/2號張貼的文，標題寫下「我要我男友送我iPhone」，內容竟然與這件「iPhone 事件」前呼後應，連女子抱怨的點也與「閨蜜姊」文末的抱怨一模一樣，實在令人懷疑。

最後網友疑似抓到了決定性證據(圖/取自Dcard)

最後網友疑似抓到了決定性證據(圖/取自Dcard)

最後網友疑似抓到了決定性證據，那就是當所謂「閨蜜」在回覆一名網友質疑「你閃光送你i11 pro max你敢收是因為你之前也送了等值的東西嗎？……我是覺得啦 你要收人家高價禮物之前先看看自己付出了什麼 不然怎麼好意思啊？」時，護航的閨蜜姊回覆「他心甘情願給我 我為什麼不能要呢^^」網友認為這赤裸裸表明對方根本就不是什麼閨蜜，而是女子開的「分身」。不過綜觀文義，也有可能是「閨蜜姊」單純對於最後一段「你要收人家高價禮物之前先看看自己付出了什麼 不然怎麼好意思啊？」的回覆。

其實「iPhone 11」事件之所以會引起注意，一方面是這件事情很有話題性，另一方面則是女方與不確定的「閨蜜」扭曲的態度和價值觀，才令卡友們或是好言相勸或是嘲諷全開。

(中時電子報)