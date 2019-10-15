白小姐說，徐滿惠的狗園接受台南市動保處的補助，未善盡照顧之責，狗兒營養不良、罹病死亡，台南市動保處視而不見。（張孝義攝）

動保團體並在應曉薇帶領下高呼「抗議台南動保處，全省肉搜動保蟑螂」口號。（張孝義攝）

徐滿惠的狗園狗隻營養不良，都是紙片狗。（白小姐提供）

台南市長黃偉哲對白小姐的陳情「已讀不回」。（白小姐提供）

接受臺南市動保處補助的「九年九班受虐犬園區」前園長徐滿惠，疏於照顧犬隻，造成犬隻營養不良，成為「紙片狗； 甚至集體暴斃，接手狗園的白小姐認為臺南市動作處及市長黃偉哲未盡監督之責，15日在臺北市議員應曉薇及洪秀柱競選辦公室主任徐智煌陪同下，到臺北地檢署按鈴控告臺南市動保處及黃偉哲瀆職。

白小姐指出，8月24日上午，白鹿颱風來襲，臺南市宣布停班停課，徐滿惠在風雨尚未增強時，帶回12隻幼犬，卻將牠們隨意放置園區外，「就放在沒有遮蔽的柱子下。」 為了保護這批幼犬，白女要求徐滿惠將狗兒帶回家照顧，卻被拒絕，後來還有4隻幼犬染上肺炎等疾病，陸續夭折，短短1星期就失去了5條小生命。

白小姐說，她為了照顧狗狗，於是接手成為狗園實際經營者，擔起照顧百餘隻狗的責任，卻發現狗兒大半營養不良，瘦到只剩下骨頭，甚至許多犬隻感染「艾利希體癥」。

白小姐憤怒指控，徐滿惠的狗園接受臺南市動保處的補助，動保處卻沒有善盡監督責任，讓犬隻長期營養不良、罹病死亡，她向動保處求助，也被一再推拖，動保處還發出不實新聞稿，在狗隻尚未清點完畢，就對外宣稱有111隻狗狗，還稱協助送醫，實際上卻都是送去焚化場。

徐滿惠的狗園接受臺南市動保處的補助，卻還在夜市擺攤募款，動保處也視而不見。白小姐說，透過關係取得市長黃偉哲的LINE，市長竟也「已讀不回」。

白小姐說，政府每年均編列龐大預算用於幫助臺灣的動物保護，臺南市動保處是執行機關，負有監督之責，卻怠忽職守已經多年不曾前往督導，明顯失責涉及瀆職，市長也未盡監督之責，因此提告瀆職。

動保團體並在應曉薇帶領下高呼「抗議臺南動保處，全省肉搜動保蟑螂」口號。

(中時 )