日本隊歷盡千辛萬苦總算趕抵台灣，出賽第29屆亞洲棒球錦標賽，今日下午3點出現在斗六棒球場，感受到台灣溫暖陽光的熱情，一掃哈吉貝颱風造成58小時驚心動魄的磨難。
日本是明年東京奧運主辦國，雖已取得奧運棒球賽參賽權，但是為了亞錦賽共襄盛舉、順便幫忙東京奧運造勢，因而全力出席本屆亞錦賽，不想缺席抱憾。
原本日本隊計畫在10月12日中午飛抵台灣，調整時差、適應球場，好好準備14日與中華隊的首戰，沒想到哈吉貝颱風打亂所有行程，展開一場苦難的台灣行。
由於班機大亂，日本隊從東京搭乘巴士趕往大阪，想從大阪飛來台灣，沒想到大阪也受颱風影響，很多班機取消或候補不到機位，因而延誤出發，直到昨天才飛去香港再轉來台中，到了台中已經是14日晚上10時了。
日本隊比預計來台時間整整晚了58個小時，這趟亞錦賽之行得來不易，來台不到24小時就要對上地主中華隊，心中剛放下的石頭又開始緊張了，接下來日本隊還有出賽的折磨，從預賽到複、決賽連6天上場，沒有休息日。
(中時電子報)
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