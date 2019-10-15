俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天造訪「石油輸出國家組織與夥伴國」（OPEC+），與沙烏地阿拉伯簽署旨在穩定國際油價、緩和與伊朗緊張關係的重要合約。

蒲亭是在沙國石油設施遭攻擊後來訪。沙烏地與美國都認為攻擊的黑手是俄國盟友伊朗。

蒲亭與沙烏地國王沙爾曼（King Salman）會談後，兩國簽訂約20項價值數十億美元的協議與合約，涵蓋太空、文化、健康、先進科技與農業領域。

其中最重要的是加強OPEC+成員國彼此合作。

俄國並非石油輸出國家組織（OPEC）成員，但2014年油價暴跌重創俄國與沙烏地經濟之後，沙國就在限制石油供應與推高油價方面和該組織密切合作。

沙烏地能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）在簽約儀式上表示，今天的合約是希望「加強合作...強化石油市場穩定」。

克里姆林宮發言人告訴記者，蒲亭也與沙國官員也討論了「軍事與技術合作」。

(中央社)