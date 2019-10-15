俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天造訪「石油輸出國家組織與夥伴國」（OPEC+），與沙烏地阿拉伯簽署旨在穩定國際油價、緩和與伊朗緊張關係的重要合約。
蒲亭是在沙國石油設施遭攻擊後來訪。沙烏地與美國都認為攻擊的黑手是俄國盟友伊朗。
蒲亭與沙烏地國王沙爾曼（King Salman）會談後，兩國簽訂約20項價值數十億美元的協議與合約，涵蓋太空、文化、健康、先進科技與農業領域。
其中最重要的是加強OPEC+成員國彼此合作。
俄國並非石油輸出國家組織（OPEC）成員，但2014年油價暴跌重創俄國與沙烏地經濟之後，沙國就在限制石油供應與推高油價方面和該組織密切合作。
沙烏地能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）在簽約儀式上表示，今天的合約是希望「加強合作...強化石油市場穩定」。
克里姆林宮發言人告訴記者，蒲亭也與沙國官員也討論了「軍事與技術合作」。
(中央社)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。