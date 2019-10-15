蔡英文總統雖公布她在英國倫敦政經學院的博士論文及畢業證書，但仍引發外界諸多質疑。昨在立法院教育及文化委員會，48位國立大學校長中，僅6位舉手認為蔡英文的畢業證書為真，其他則不表態。對此，國民黨台北市議員羅智強表達對蔡博士論文門的的看法，並表示他輔選過2008、2012二場總統大選，深知「戰場選擇」的重要，須知「勝兵先勝而後求戰，敗兵先戰而後求勝」是不便的道理。

羅智強在臉書指出，對於蔡英文的博士論文門，他的看法是，有多少證據說多少話，不會因為蔡英文是他不喜歡的政治人物，與他政治立場不同，就在沒有充分的證據下，斷定蔡英文博士與論文的真假。

他提及，蔡英文的博士論文門，其實有二道題目，包括論文門和博士門。在論文門部分，他認為蔡英文一開始態度是可議的，博士論文確實在一般情況下，應尊重作者的意思，採取限閱並無不可。但蔡英文不是「一般情形」，她是總統，身為極重要的公眾人物，重要著作、博士論文讓公眾閱覽是最基本的透明義務。她竟然遮掩論文數十年，直到各界壓力達到爆鍋，才心不甘情不願地公布。若是馬英九的博士論文如此心虛遮掩，「民進黨不剝了他十層皮？」他說蔡英文的論文，是不是好到像她說的可以得「一個半博士學位」，經過這一段時間的檢驗，很顯然也是吹牛之詞。

在博士門的部分，羅智強認為，這是很難突穿蔡英文的一題。因為，博士也許是真，也許是假，但顯然倫敦政經學院一直站在蔡英文這邊，那只有二個情境，LSE的背書是真，蔡英文的博士是真的，那打這一題，只會得到反作用力；另外可能性就是LSE的背書是假，蔡英文的博士是假的。「但問題來了，最有權威説蔡英文有沒有博士學位的機構就是LSE，LSE都護航了，那要如何證明？」

羅智強最後表示，他輔選過2008、2012二場總統大選，深知「戰場選擇」的重要，須知「勝兵先勝而後求戰，敗兵先戰而後求勝」是不便的道理。

(中時電子報)