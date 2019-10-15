網友翻出雪莉之前在綜藝節目中曾寫下「死前想完成的願望清單」，第一個願望是結婚。(圖／擷自優酷畫面)

前韓團f(x)成員雪莉14日被發現在家中輕生，得年25歲令人唏噓，有網友翻出雪莉之前上綜藝節目時寫下的願望清單，雪莉當時列出了17項，第一個願望就是結婚，生前遺願如今看來已經難以達成，更令人惋惜。

雪莉日前與f(x)團員在綜藝節目中，被要求寫下有生之年最想完成的願望清單，當時雪莉列出了17個願望，排第一個的是結婚，其次依序是潛水、在草原上看星星、不借助任何裝備游泳、睡衣派對、紋身、露營烤肉、參觀野生動物園、太空旅行、裝修自己的家，自己動手醃泡菜、做好吃的飯、和男友一起旅行、逛有意思的小店、下雨天只穿雨衣走路、去美國留學和學吉他。

這17個願望雖然看似平凡，雪莉後來也曾在IG上分享過類似內容，例如睡衣派對、烤肉喝酒等照片，不過仍飽受網友批評。

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