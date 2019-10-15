國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜15日宣布正式請假，16日將展開全台環島「改變之旅」，首站從國境之南鵝鑾鼻出發，競選辦公室稍早公布明天行程，與先前網路流傳的版本略有不同。
韓國瑜16日公開行程如下：
10：10鵝鑾鼻保安宮參拜
恆春鎮燈塔路170號
10：45觀光產業座談
恆春鎮山腳里活動中心(恆南路1巷60號)
11：10座談後聯訪
恆春鎮山腳里活動中心(恆南路1巷60號)
11：45車城福安宮參拜
福安村福安路51號
12：30枋寮鄉德興宮參拜
枋寮村德興路112號
13：30固本會報
新來義多功能活動中心(來義鄉義林村來新路21號)
14：50六堆忠義祠參拜暨參加客家後援會成立
竹田鄉西勢村龍門路95號
16：10東港區漁會拜訪
東港鎮新生三路175號
17：00乘船往小琉球
18：00碧雲寺參拜
琉球鄉和平路61號
18：30三隆宮參拜
琉球鄉中山路45號
19：30琉球夜話鄉親開講
三隆宮廣場琉球鄉中山路45號
＃2020大選
＃韓國瑜
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。