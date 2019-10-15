國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜15日宣布正式請假，16日將展開全台環島「改變之旅」，首站從國境之南鵝鑾鼻出發，競選辦公室稍早公布明天行程，與先前網路流傳的版本略有不同。

韓國瑜16日公開行程如下：

10：10鵝鑾鼻保安宮參拜

恆春鎮燈塔路170號

10：45觀光產業座談

恆春鎮山腳里活動中心(恆南路1巷60號)

11：10座談後聯訪

恆春鎮山腳里活動中心(恆南路1巷60號)

11：45車城福安宮參拜

福安村福安路51號

12：30枋寮鄉德興宮參拜

枋寮村德興路112號

13：30固本會報

新來義多功能活動中心(來義鄉義林村來新路21號)

14：50六堆忠義祠參拜暨參加客家後援會成立

竹田鄉西勢村龍門路95號

16：10東港區漁會拜訪

東港鎮新生三路175號

17：00乘船往小琉球

18：00碧雲寺參拜

琉球鄉和平路61號

18：30三隆宮參拜

琉球鄉中山路45號

19：30琉球夜話鄉親開講

三隆宮廣場琉球鄉中山路45號

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(中時 )