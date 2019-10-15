交通部觀光局9月推出擴大秋冬國旅獎助計畫，業者參與情形踴躍，送件次數頗多，交通部長林佳龍日前表示，補助核銷速度將在一個月以內完成，避免業者困擾。然而旅館公會指出，補助開跑一個半月，目前仍無業者領到補助款項，甚至有縣市都還沒完成核銷廠商招標程序，直言「真的太慢了」。

觀光局祭出秋冬國旅補助，藉以提振觀光產業，但過去推動補助案時，屢屢有業者反應補助核銷速度過慢，造成自身麻煩，交通部長林佳龍特別表示，本次將在一個月內完成審核，儘速撥款給業者。而核銷手續則交由地方政府協助，各縣市府可自行選擇要委外或是自行辦理。

旅館公會全聯會理事長張榮南表示，補助至今一個半月，仍無業者拿到申請款項，有的縣市甚至還沒發包審核廠商，直言「真的太慢，要趕快，不要拖拖拉拉」。花蓮旅館公會理事長陳義豐表示，花蓮縣府正準備發包核銷廠商，必須等發包程序完成，才能由得標業者進行審查。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，有近半數縣市選擇自行審核，包括台北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、台東縣等；已決標廠商，僅剩簽約等後續流程的則有基隆市、新竹市、台南市、苗栗縣等。

黃正聰說，這次發包速度確實比較慢，推估可能是因為觀光局核定公文需要時間，後續作業才會較慢，等決標廠商決定後，由得標廠商負責初審，縣市政府複審，業者資料齊全的話，就可在一個月內撥款。

(中時 )