檢警攻堅破獲詐騙集團機房，查扣電腦、教戰手冊等證物。（警方提供／胡欣男台北傳真）（警方提供／胡欣男台北傳真）

刑事局偵查第一大隊今天宣布破獲一起愛情詐騙機房，江姓男子租賃嘉義縣朴子市的鐵皮屋作為機房據點，再由員工於網路假冒帥哥、美女身分，隨機搭訕境外華僑與大陸民眾，先以戀愛養成方式吸引對方上鉤，再邀對方投資不存在的基金、博奕，藉此詐騙金錢。粗估有上百人受騙，財損仍待估算。檢警日前逮捕江等20嫌，移送嘉義地檢署偵辦。

警方調查，經該集團成員佯裝花美男、美女等虛擬身分，移花接木用長相帥氣的男子、美女相片吸引境外華僑及大陸

地區人民上鉤，隨機搭訕異性聊天，再與被害人互加交友軟體APP後，不斷以話術噓寒問暖，以戀愛養成方式欺騙感情。

詐團成員之後再向被害人以投資六合彩票、股票、基金及博弈為由，誘騙對方加入偽造的投資網站平台會員，再由詐欺集團假扮投資分析師，向被害人鼓吹可以代操相關投資，並於網站後台自行輸入數值創造投資績效良好的假象，被害人信以為真，持續依詐欺集團指示儲值匯款至指定帳戶，進而受騙。

警方說，雖然被害人跟詐團假冒的網路身分，都沒見過面，但還是有不少被害人受騙，初步估計被害人數達上百餘人，財損金額尚待清查。

檢警日前會同保一總隊維安特勤 人員前往嘉義攻堅，控制現

場執行搜索，當場扣得犯案工具電腦、螢幕2及行動電話、教戰手冊等證物，警詢後依詐欺罪移送，持續溯源偵辦中。

(中時 )