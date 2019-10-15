印尼警方指出，日前破獲人口販運案有6名台灣人涉案，他們宣稱代表建國科技大學，用獎學金名義招收40名印尼人赴台求學，收取高額費用，實際上卻是騙受害者到台灣當黑工。

印尼警察總部刑事警察局9日召開記者會宣布，近期逮補2名印尼嫌犯，他們誘騙40名印尼年輕人赴台求學，受害者抵台後每週一到週六都在工作，僅週日學語言，在台18個月期間，有些人每個月只拿到200萬印尼盾（約新台幣4300元）。

負責調查此案的刑警局人口販運犯罪調查小組警官喬科（Joko）昨天接受中央社訪問時指出，2名嫌犯安排受害者赴台前在雅加達接受學校面試，6名代表建國科技大學的台灣人用中文，透過翻譯面試，讓受害者相信他們到台灣是求學，而非工作。

喬科指出，印尼警方仍在追查這6名台灣人，至於是否另有其他台灣人涉案也在調查中。他說，印尼警方是單獨調查破獲此案，接下來希望與台灣警方合作，調查與台灣相關的資訊。

喬科說，根據受害者陳述，他們抵台後被分配到幾家工廠，有塑膠工廠、鐵工廠以及汽車工廠，由台灣一家人力仲介公司安排。

喬科表示，受害者被告知可以拿學士學位，卻是每週6天從下午1時工作到晚上9時，週日到建國科技大學的小教室學習讀、寫中文、學數字，沒有和其他同學互動，並非在大學上課。

他指出，這家台灣仲介以每名受害者4000美元（約新台幣12萬元）為代價，付費給拐騙印尼年輕人赴台的2名印尼嫌犯；在台灣，工廠付給受害者的薪水每個月是新台幣2萬6000元，仲介從中扣走1萬元至1萬4000元，沒有跟受害者說明扣款理由。

根據印尼警方調查，這起事件的起點發生在2017年9月，受害者拿的是3個月的學生簽證，在台灣工作18個月，上個月陸續返回印尼前曾在南投被台灣移民署官員發現簽證逾期等問題，當時他們曾向移民署表達是人口販運受害者。

喬科說，受害者在台期間住在類似青年旅社的地方，房租、網路、水電等都自費，有受害者工作18個月後曾向台灣檢方及駐台北印尼經濟貿易代表處舉報此案。

領導調查此案的警官威柏渥（Wibowo）說，受害者來自西爪哇井里汶（Cirebon）以及南蘇門答臘島的楠榜省（Lampung）及巨港（Palembang）等地，2名嫌犯向受害者索取的費用約3500萬至6000萬印尼盾（約新台幣7萬6000元至13萬元）。

威柏渥說，受害者年紀約在20歲至24歲間，為籌出高額費用讓小孩到台灣唸書，部分受害者家長還賣田地、牛羊等家畜、或者向親友借錢。他說，2名受害者已決定向法院提告，警方將協助他們在下週提告，其他的受害者也可能加入。

被指涉案的彰化建國科大回應指出，學校已成立專案小組調查教職員有無涉案，學校也會全力配合司法。

此外，今年6月27日，教育部曾發布新聞稿指出，6月中旬接獲建國科技大學107學年度入學印尼學生陳情。學生指出，他們的護照與居留證遭工讀仲介公司扣留，並被迫超時工作。

教育部當時調查發現，陳情學生透過一般外國學生管道申請至建國科技大學就讀，並非產學合作專班生，他們的工作非屬校外實習課程，而是學校介紹至廠商工讀，學生權益嚴重受損。

教育部當時指出，依查處結果，除將嚴懲建國科技大學外，也要求學校承諾回復學生受損權益，追回學生被不當扣繳的費用，並提供學生可在台安心求學的助學措施。

(中央社)