南韓國防部和環境部今天表示，民官軍聯合工作組從今天起在最前沿哨所（GOP）至軍事禁區地帶開展野豬捕殺工作，切斷非洲豬瘟的傳播途徑。

「軍事禁區地帶」是指南北韓軍事分界線（MDL）南方兩公里寬的南韓管轄「非武裝地帶」（DMZ，又稱非軍事區）最南方的「南方限界線」開始，一直到限制一般民眾自由進出的「民間人出入統制線」之間。

由於最近發現在這一區域內的野豬屍體感染了非洲豬瘟，為防止豬瘟疫情持續向南擴散，而採取此項獵殺野豬的措施。

南韓聯合新聞通訊社報導，民官軍聯合工作組由獵民、軍人、監視設備運用人員等組成，共800至900人。在國防部、環境部、山林廳及地方政府的配合下，聯合工作組在坡州、華川、麟蹄、楊口、漣川等非洲豬瘟疫區及疫情高風險區進行野豬捕獵作業。

屆時，工作組將在已發生非洲豬瘟疫情的地區設置護欄，投入熱成像攝影機等設備，嚴防野豬南下。

國防部從今天起48小時內開展捕獵工作，計畫在檢查安全性、有效性後正式實施。

(中央社)