韓國藝人雪莉驚傳家中身亡，近日網球界也遇到相同憾事，曾在2010年新加坡青年奧運拿下網球男雙銀牌的俄羅斯退役網球選手比約柯夫（Mikhail Biryukov），被警方證實在家自殺身亡，得年27歲。

根據俄羅斯共青團真理報（Komsomolskaya Pravda）報導，莫斯科警方證實比約柯夫在10月4日自殺，被發現陳屍在家中浴室，目前警方正全力調查整起事件。

比約柯夫的母親姬塞勒娃（Irina Kiseleva）是4屆現代五項世界冠軍，來自運動家庭的他在2009展開職業網球生涯，單打世界排名507，雙打最佳名次曾到292，而他其實職業球員生涯沒有持續多久，22歲那年就宣布退休、轉任教練，指導16歲以下選手。

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