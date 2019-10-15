私菸換走水路！桃園地檢署和高雄地檢署共同查獲不法集團利用貨船出貨、漁船中轉方式走私菸品，連兩天出擊，在高雄外海逮到蒙古籍貨船和漁船、台籍漁船3艘船正在交易，一舉查獲6467箱私菸，市價數千萬元，除依規定查扣，也將夏姓、蔡姓及王姓船長依違反菸酒管理法偵辦。

桃園地檢署檢察官楊挺宏接獲情資顯示將有不法跨境走私集團利用貨船出貨、漁船中轉的方式將未稅菸品私運入台，隨即指揮警、海巡等單位組成專案小組，並過濾、清查相關資料後，鎖定特定船隻涉案。

監控過程發現走私集團約好在公海接駁，因涉嫌對象隸屬高雄地檢署，遂由高雄地檢署檢察官童志曜接續指揮專案小組偵辦，果真在高雄西南方約70浬處，發現蒙古籍貨船上有大量黑色塑膠袋包裝物品，另有一艘蒙古籍漁船正從蒙古籍貨船上接運黑色塑膠袋，不久又有台籍漁船跟上，和蒙古籍貨船交易。

檢方指揮龜山警分局、高雄港務警察總隊等單位，派遣巡防艇前往登檢查緝，果真在3艘船上查獲大黑色塑膠袋，清點確認蒙古籍貨船上有菸品5230箱、蒙古籍漁船上有837箱、本國籍漁船上有400箱，總計6467箱菸品，全交由高雄市政府財政局依規定查扣。

據了解，夏姓、蔡姓及王姓船長3名台籍船長否認走私，全推託不知情，甚至不認識其他船的人，仍被依法送辦，全案所涉違反菸酒管理法部分，將由高雄地檢署持續向上調查。B

(中時 )